Maxi furto in un azienda del food: via con 60mila euro di prosciutti e formaggi

Potrebbe superare i 60mila il valore della razzia di questa notte ai danni di una ditta alimentare all'ingrosso nella zona industriale di Nardò. Il furto, messo a segno da una banda di ladri ai danni della Df Ristoservice, ditta che si occupa di forniture alimentari per ristoranti e pizzerie, si è consumato in piena notte. I ladri hanno scavalcato i cancelli e una volta forzato l'ingresso, hanno prelevato negli uffici le chiavi di tre furgoni, caricandoli di merce, in particolare formaggi e prosciutti, e sono partiti indisturbati.

L'allarme nella notte

A quanto pare l'allarme collegato al cellulare ha segnalato un'intrusione ma il titolare se n'è accorto solo al risveglio e una volta sul posto, questa mattina, non ha potuto fare altro che constatare l'accaduto.

Del furto si occupano i carabinieri della stazione di Nardò, che passeranno al setaccio anche le immagini delle videocamere di sicurezza.