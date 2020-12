Rubano profumi nel centro commerciale, ma vengono bloccati dalla Polizia: tre arresti

Furto aggravato in concorso: con questa accusa sono stati arrestati in flagranza di reato tre brindisini, sorpresi a Lecce a rubare profumi. Si tratta di O.D.S; M.S. e A.B, di 50, 43 e 25 anni rispettivamente. E' accaduto alle 17.30 di ieri pomeriggio, quando l'intervento di due pattuglie della sezione Volanti della questura di Lecce ha sventato un furto alla Coin di piazza Mazzini. Due dei tre fermati si erano impossessati della merce per poi tentare di fuggire a bordo di una Fiat Punto, alla cui guida c'era il terzo complice. La fuga, comunque, non è durata molto e i tre sono stati arrestati.

