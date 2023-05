Fiaccolata in centro: operatori sanitari sfilano e chiedono più sicurezza

Un momento in centro a Lecce per onorare soprattutto l'impegno di tutti i volontari che si sono spesi e continuano a spendersi in tutto il mondo con l'unico obiettivo di alleviare la sofferenza umana: così la Croce Rossa ha celebrato la sua giornata mondiale con una fiaccolata.

Il momento

Un torpedone rosso si mosso per le vie del centro cittadino, circa 200 partecipanti, che hanno aderito alla campagna nazionale "E poi ci siamo incontrati" che nasce da quel sentimento di profondo smarrimento che viene spazzato via quando, all'improvviso, arriva qualcuno che ci regala un abbraccio o ci guarda negli occhi e ci dice "vedrai che una soluzione si trova".

In ricordo

Una fiaccolata, che ha voluto anche ricordare la recente uccisione della oncologa, dottoressa Ester Pasqualoni di Teramo, con la campagna "Non sono un bersaglio" dedicando questo momento a tutti i sanitari vittime di inqualificabili aggressioni. Un corteo terminato in piazza Sant'Oronzo, dove l'assessore Paolo Foresio ha ricevuto dalle mani dottor Carlo Zecca la bandiera della Croce Rossa Italiana che sarà esposta per una settimana sulla facciata del palazzo di città. «Siamo scesi in piazza per ricordare che ci siamo e che non abbiamo solo un ruolo sanitario, ma anche di supporto alle persone che hanno bisogno di una mano - ha ricordato il presidente del comitato CRI Lecce Zecca - La Croce Rossa ha ampio spazio d'azione nel tessuto sociale, qui nel nostro territorio e in tutto il mondo».

Le istituzioni

All'incontro era presente anche l'assessore al turismo Foresio che ha voluto ricordare l'importanza del ruolo della CRI nel Salento: «Quello di questa sera è un momento utile per ringraziare l'impegno di queste persone che ci sono vicine nel momento del bisogno e della difficoltà. Si tratta di personale estremamente qualificato e che è in grado di operare in tutte le condizioni. È un impegno - ha concluso l'assessore - fondamentale per tutta la cittadinanza leccese e salentina».

Grande partecipazione

Alla manifestazione hanno partecipato anche alcuni ragazzi dell'istituto scolastico Virgilio di Lecce, che grazie alla guida degli operatori della Croce Rossa di Lecce si sono aggiudicati il titolo nella competizione regionale di pronto intervento e hanno staccato il pass per partecipare alla fase nazionale.

Gli eventi in programma

Nel corso dei prossimi giorni inoltre la sera del 8 e il 9 maggio il "Sedile", storico monumento della città di Lecce sito in Piazza Sant'Oronzo, sarà illuminato di rosso. La fiaccolata di lunedì sera è solo il primo di una serie di eventi, infatti domenica prossima in piazza Sant'Oronzo i istruttori e soccorritori, insieme ai Giovani CRI proporranno diverse attività alla cittadinanza leccese come prove audiometriche con personale medico, dimostrazioni di manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, dimostrazioni basic life support, simulazioni e attività informative di vario genere.