E' la festa della Repubblica: «Celebriamo la libertà e la democrazia» - TUTTE LE ONORIFICENZE

Anche a Lecce, come in tutta Italia, le celebrazioni per la Festa della Repubblica. La cerimonia, con lo schieramento di tutte le autorità civili e militari e la presenza di tutte le associazioni d’arma, ha preso il via in piazza Italia dove il prefetto di Lecce Maria Teresa Cucinotta, presenti anche il sindaco Carlo Salvemini ed il presidente della Provincia Stefano Minerva, ha deposto una corona davanti al Monumento ai caduti.Le celebrazioni sono poi proseguite al castello Carlo V dove erano presenti gli studenti delle scuole medie e superiori di Lecce e Provincia con i lavori realizzati per l’occasione. A seguire l’intervento del prefetto Maria Teresa Cucinotta, che dopo aver letto il messaggio inviato dal presidente della Repubblica Mattarella, ha voluto sottolineare come questa data sia ricca di valori che rispondono al nome di libertà, democrazia e uguaglianza. Alla fine della cerimonia sono state consegnate 14 medaglie d’onore e 16 onorificenze al merito.Onorificenze al merito della Repubblica italiana:MEDAGLIE D’ONORELunesu Andrea, Lamosa Pietro, Marra Donato, Forcignanò Giuseppe, Calò Lucio Domenico, Coluccia Vincenzo, Carriero Giuseppe, Mello Oronzino, Paladini Cosimo, Pallara Antonio Giovanni Salvatore, Scigliuzzo Gaetano, Toma Vincenzo, Scarciglia Guglielmo, Turco Angelo.ONORIFICENZEAlemanno Giuseppe Salvatore, Malvarosa Silvana, Isola Carmelo, Pinnarò Carlo, Lasalandra Emanuele, Febbraro Primo Americo, Totaro Antonio, Bonanno Bruno, Melcore Francesco, Maggio Maurizio, Pignataro Massimo, Russo Luca, Poveromo Paolo, Giumentaro Alessandro, Di Dio Jarno, Puce Antonio, Bianco Raffaele, Castellana Arnaldo, Conte Cesare Vittorio, Ruggeri Giancarlo, Coppola Giuseppe, Spedicato Giuseppe.