Ferragosto di follia: 140 chiamate al 118, rissa e 14 patenti ritirate a Gallipoli

Oltre 140 richieste di intervento al 118, 30 dei quali per abuso di alcol e droga. Una notte di follia, quella appena trascorsa per salutare il Ferragosto nel Salento. Durante la quale è avvenuta anche qualche rissa: da segnalare quella a Baia Verde di Gallipoli, con due cittadini stranieri che si sono presi a bottigliate, rendendo necessario l'intervento della Polizia per riportare calma e ordine.Entrambi, un 34enne senegalese e un 22enne della stessa nazionalità, feriti, sono stati condotti all’ospedale di Galatina per le cure necessarie. Per il 34enne, sono scattate le manette questa mattina per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate dall'uso di armi improprie e oggetti atti a offendere: è stato inoltre denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono risultati irregolari sul territorio nazionale.