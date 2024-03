Esperimento sociale, girare a Lecce con la maglia del Bari: che succede? Il video

"Oggi siamo a Lecce per dare il via ad un esperimento sociale: camminare a Lecce con la maglia del Bari che reazione avranno i leccesi?". Sono queste le parole che accompagnano quello che il giovane youtuber Eze - al secolo Nicola Trombi - definisce esperimento sociale. Ossia: ci sono rischi a camminare per la città salentina con la maglia degli acerrimi nemici?

Un video che sta spopolando su Youtube e che segue altri dello stesso tenore in altre piazze calde con maglie di calcio non proprio amate (a Palermo, per esempio, fu aggredito da una persona reo di aver indossato la maglia degli acerrimi rivali del Catania).

Il video parte da Piazza Sant'Oronzo e poi si snoda in altri luoghi della città. Ma, a differenza di esperienze simili a Palermo o anche a Napoli (lì indossò la maglia bianconera della Juventus) ha trovato sostanzialmente un clima sereno: qualche sguardo sbigottito ma nulla di trascendentale o, peggio, di violento.