Ex Apisem, rischio idrocarburi sgomberata un'intera famiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La puzza di benzina è diventata insopportabile, allarmante. Non è solo una questione di odori sgradevoli. In ballo, a causa delle esalazioni, c'è la salute di quattro persone: due genitori e le rispettive figlie. Si tratta della famiglia Fiorentino, residente accanto al deposito di carburanti ex Apisem, di proprietà dell'ex patron dell'Unione Sportiva Lecce, Giovanni Semeraro, che si trova nei pressi di via Taranto. La famiglia dovrà abbandonare la propria abitazione. Lo dispone un'ordinanza...