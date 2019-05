Eroina e cocaina: arrestato 36enne leccese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella tarda mattinata di ieri gli Agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato Emanuele Fuso, classe 1983, pluripregiudicato di Lecce, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina. Gli Agenti, avendo avuto sospetto dei movimenti del soggetto in questione, hanno effettuato una perquisizione domiciliare, nel corso della quale hanno rinvenuto, sul tavolo della cucina della sala pranzo, 6 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in 18 dosi chiuse termosaldate all’estremità, nonché 33 grammi di eroina in un unico blocco non ancora suddiviso. Gli Agenti hanno anche sequestrato un bilancino di precisione, nonché grammi 17,41 di sostanza da taglio di tipo mannite in un unico blocco. Al termine delle formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Lecce Borgo San Nicola.