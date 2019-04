«Emergenza sicurezza, a Maglie più attenzione e controlli»: l'allarme del sindaco Toma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla notizia del ritrovamento, nella periferia nord di Maglie, di un ordigno artigianale in grado di esplodere, il Sindaco della città, Ernesto Toma, manifesta grande preoccupazione. «La nostra comunità non è abituata ad episodi di tale gravità» afferma.«Pertanto – continua Toma - pur ribadendo piena fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine, dei Carabinieri in primo luogo che hanno scovato l’ordigno nel corso di una perlustrazione di controllo del territorio, e della magistratura che sta conducendo le indagini sull’omicidio di un giovane magliese di qualche giorno addietro, ritengo che la Città di Maglie, in questo particolare momento, abbia bisogno di una attenzione maggiore da parte di chi è preposto alla tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini. Ciò nella speranza che il clima teso di questi giorni diventi solo un brutto ricordo e si ritorni al più presto alla vita normale di tutti giorni» conclude il primo cittadino.