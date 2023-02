In casa aveva cocaina, 1,2 chili di marijuana ma anche armi e denaro contante: arrestato

I carabinieri di Lecce erano convinti di trovare della droga, invece, oltre alla cocaina, hanno trovato anche delle armi. Per questo hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne del posto e denunciato un 68enne, ritenuto responsabile di comodato di armi.

La perquisizione

I militari, a seguito di una attività di osservazione, sono intervenuti in una casa per bloccare la cessione di una dose pari a un grammo di cocaina. Nell'occasione, hanno proceduto alla perquisizione personale e locale dell’abitazione che consentiva di rinvenire ulteriori 78 grammi di cocaina, 1,2 chili di marijuana ed anche un’arma clandestina – a forma di penna – con 49 cartucce, una pistola scacciacani priva di tappo rosso, una pistola con 4 colpi, ricevuta in custodia dal legittimo detentore, un bilancino di precisione e la somma contante pari a 1.470 euro in banconote di vario taglio e ritenuta provento di attività delittuosa.

Il giovane è stato arrestato e, espletate formalità di rito, condotto presso la casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce.