Addio a don Vincenzo Andrea Calcagnile: meno di un mese fa aveva compiuto 100 anni

Lo scorso febbraio aveva raggiunto il traguardo dei 100 anni, oggi, alle prime ore del giorno, monsignor Vincenzo Andrea Calcagnile, presbitero della diocesi di Nardò–Gallipoli, già vicario generale e amministratore dicocesano, è morto. L’annuncio è stato dato dalla curia vescovile staattina tramite il sito ufficiale: »Dopo i festeggiamenti per i suoi cento anni, la sua forza e grinta di sempre hanno lasciato il passo a sorella morte, che ha raggiunto il ministro di Dio pronto all’incontro gioioso con il Padre».

Don Vincenzo era nato a Copertino il 16 febbraio 1924. Dopo gli studi nel Seminario diocesano di Nardò aveva frequentato il liceo e il corso filosofico-teologico presso il Pontificio Seminario regionale di Molfetta, ed era stato ordinato dall’allora vescovo di Nardò, monsignor Francesco Minerva, diacono ilo 18 dicembre 1948 e presbitero il 17 luglio 1949.

Chi era don Vincenzo Andrea Calcagnile

Lungo tutti gli anni della sua vita, don Vincenzo è stato punto di riferimento autorevole e sicuro per diverse generazioni di ragazzi nel discernimento vocazionale, per i sacerdoti nella pastorale diocesana, per i laici nel cammino di vita cristiana.

Nel Seminario diocesano ha donato gran parte delle sue energie sacerdotali: dall’ottobre del 1949 al settembre del 1959 è stato direttore spirituale, dall’ottobre 1959 al settembre 1985 è stato rettore. Della comunità del Seminario don Vincenzo ha curato non solo la vita umana e spirituale, ma anche la realizzazione del nuovo complesso alla periferia di Nardò. È stato direttore del Centro Regionale Vocazioni dal 1974 al 1979.

In diocesi don Vincenzo ha svolto diversi servizi: segretario ufficio catechistico (1949/1960), assistente maestri cattolici (1950/1951), assistente diocesano gioventù femminile di Azione Cattolica (1951/1953), delegato vescovile per l’azione sociale (1952/1953), consulente C.I.F., assistente diocesano gioventù maschile di Azione Cattolica (1953/1954), direttore dell’Ufficio catechistico (1960/1988), esaminatore prosinodale (1965), direttore dell’Istituto Scienze Religiose di Nardò (1986/1996), direttore dell’Ufficio confraternite (dal 2001 al 2012). È stato per lungo tempo anche insegnante di religione nelle scuole pubbliche.

Don Vincenzo ha ricoperto per diversi anni l’incarico di pro Vicario generale in Diocesi di Nardò (1985/1986) e di Vicario generale della stessa Diocesi di Nardò (1986/1987). Dall’aprile del 1987 al giugno del 2001 è stato Vicario generale della Diocesi di Nardò – Gallipoli, ricoprendo durante la sede vacante dopo la morte del vescovo, monsignor Aldo Garzia il ruolo di Amministratore diocesano (dal 22 dicembre 1994 al 28 ottobre 1995).

Nel 1968 fu insignito del titolo di Cappellano di Sua Santità, successivamente di quello di Prelato di Sua Santità e quindi di Protonotario apostolico soprannumerario.

È stato anche membro dell’Ufficio per la visita pastorale di monsignor Garzia, membro della commissione diocesana per l’edilizia di culto, incaricato e membro della commissione diocesana per il giubileo del 2000. Per diversi mandati ha fatto parte del Collegio dei Consultori, del Consiglio Presbiterale, del Consiglio Pastorale Diocesano. Dal 1961 è stato canonico del Capitolo Cattedrale di Nardò.

Dopo gli anni dell’attività pastorale, don Vincenzo ha vissuto l’ultima parte della sua vita in Copertino, come collaboratore presso la Parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario.

Consigliere, padre spirituale e guida sapiente, è stato un vero e grande punto di riferimento per vescovi e sacerdoti nella guida della diocesi. Le esequie si terranno domani alle 11,30 presso la Parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario in Copertino.