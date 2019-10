«Di che metropoli si tratta?» Lo scatto nella notte rende la città irriconoscibile

Ultimo aggiornamento: 21:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad un primo sguardo la foto trae in inganno. Fotografata dai tetti con il suo via vai notturno e le luci che si perdono in lontananza la città è davvero irriconoscibile. La domanda nasce spontanea: di che metropoli si tratta?E voi, avete indovinato?Inn realtà, come è facile svelare si tratta di Lecce, fotografata da Piazza Partigiani. Uno scatto molto suggestivo che rende il piccolo capoluogo salentino una festa di luci che si inseguono fino all'orizzonte nella notte, proprio come una grande città. (Foto di Lecce Video