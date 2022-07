Covid, altri 8.253 postivi e 12 morti. Vaccini: 63 hub per il secondo booster a over 60 e fragili

Nuovi positivi in calo nelle ultime 24 ore in Puglia seppure il Covid - e i numeri lo dimostrano - anche in regione come nel resto d'Italia abbia ripreso a correre sulla spinta delle varianti Omicron. Nella giornata di oggi 8.253 i nuovi contagi di Covid rilevati Puglia su 26.678 test giornalieri registrati, con una incidenza del 30,9%. Dodici sono i morti. La provincia più colpita è quella di Bari (2.453 casi), seguita da quella di Lecce (1.859), Taranto (1.282) e Foggia (905). Nel Brindisino i casi sono stati 822 e nella Bat sono 754. I positivi residenti fuori regione sono 143 e 35 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive sono 90.972, delle quali 444 sono ricoverate in area non critica (ieri 443) e 20 in terapia intensiva ( 22 ieri).

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Covid, la Regione: «In Puglia aumentano le reinfezioni da... L'EMERGENZA Covid, in Puglia 13mila nuovi positivi e 13 morti. Quarta dose: open... LECCE Pronto soccorso, la testimonianza choc: «Un solo medico tra le...

Quarta dose a over 60 e fragili: attivi 63 hub, la rete delle farmacie e i medici

Chiamata attiva dei soggetti fragili e a rischio, Open day e coinvolgimento delle farmacie e dei medici di famiglia: la Regione Puglia ha organizzato il nuovo piano per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid per le persone over 60 e per i pazienti fragili dai 12 anni in su. Sono 63 i centri vaccinali aperti in Puglia e, per il momento, non sono previste altre aperture.Un eventuale potenziamento verrà valutato in corso d'opera.