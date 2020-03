Covid-19, nuove misure del governo: sport da soli e vietate le attività ludiche all'aperto

Nuova stretta del governo allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19. Non è ancora stata pubblicata, ma dovrebbe essere in vigore da domani, sabato 21 marzo, l'ordinanza che limita una serie di attività all'aria aperta. Come lo sport che si potrà fare esclusivamente da soli e nei pressi della propria abitazione. L'ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza, sarà in vigore su tutto il territorio nazionale fino al 25 marzo prossimo.



Quattro i punti principali:

1. è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

2. non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

3. sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

4. nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

