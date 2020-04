​È morto il dirigente della Provincia Rocco Merico: era ricoverato da 20 giorni

Ultimo aggiornamento: 14:50

Non ce l'ha fatta il dirigente della Provincia di Lecce ricoverato al Dea Fazzi di Lecce: Rocco Merico, 63 anni, di Poggiardo, era finito in ospedale lo scorso 20 marzo con sintomi gravi: il coronavirus se l'è portato via nelle scorse ore e nulla hanno potuto i medici. Era stato inizialmente ricoverato all'ospedale di Galatina. Merico, ingegnere, guidava il settore Strade di Palazzo dei Celestini: era in piena attività ed era un dirigente storico dell'ente.«Il Presidente Stefano Minerva, i Consiglieri, il Direttore Generale, il Segretario Generale, il Capo di Gabinetto, lo Staff del Presidente, i Dirigenti e i dipendenti tutti ricordano con stima, affetto e commozione l'Ingegnere Rocco Merico e si uniscono al dolore della famiglia in questo triste e doloroso momento. La Provincia di Lecce piange un Dirigente di straordinaria capacità che ha servito il Salento con grande passione e competenza»: questo il testo della nota di cordoglio pubblicata questa mattina dalla Provincia, che ha listato a lutto il simbolo sulle pagine social.