Vandali contro la vetrina di Degas in centro storico. «Ditrutto quanto costruito negli anni»

Ultimo aggiornamento: 17:55

È stata presa di mira la scorsa notte e danneggiata, forse dai vandali come lamenta la stessa proprietaria, la vetrina di un noto negozio del centro storico di Lecce . Si tratta del negozio di abiti per lo spettacolo e la danza Degas, di via Francesco Antonio D’Anelio, dove questa mattina la proprietaria ha fatto l’amata scoperta. Qualcuno, approfittando del buio della notte in un’atmosfera surreale di una Lecce deserta, per i divieti scattati dopo l’emergenza da Covid-19 , ha pensato bene di colpire la vetrina centrale dell’esercizio commerciale mandandolo in frantumi.LEGGI ANCHE: Choc alla Palmieri: spaccati i vetri della storica libreria. Preso il vandalo: aveva danneggiato anche le vetrine di altri due negozi «In un periodo così delicato in cui tutti noi imprenditori e operatori dello spettacolo stiamo cercando di far fronte all’emergenza e di non arrenderci, pur tra mille difficoltà, questi episodi di inciviltà scoraggiano profondamente». Sono queste le parole della titolare che rivolge un appello alle forze dell’ordine e alle autorità affinché si schierino al fianco degli esercenti e degli imprenditori che, oltre agli enormi danni economici che stanno registrando in questo periodo di crisi e di emergenza, restano vittima di atti vandalici e distruggono quanto è stato «costruito negli anni con sacrifici e passione». Ora non resta che scoprire i responsabili sulla cui identità, qualche elemento utile alle forze dell’ordine e agli stessi proprietari potrebbe arrivare dalle telecamere presenti in zona, utili a chiarire le motivazioni del gesto.