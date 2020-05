Non si fermano all'alt della polizia e scappano a folle velovità su scooter rubato. Arrestato per spaccio un minorenne, denunciato l'amico

Folle corsa in scooter per scappare alla polizia. Minorenne arrestato per spaccio di droga.

E' accaduto nel pomeriggio di ieri quando gli agenti delle Volanti hanno intimato l'alt ad due 17enni a bordo di uno scooter Honda Pantheon 150 (poi risultato rubato) che si stavano allontandando dal distributore di benzina “Q8 Easy” di via Giammatteo.



I due per nulla intimiditi si sono dati alla fuga a forte velocità dirigendosi verso il centro città con gli agenti della polizia che li hanno inseguiti in via Agri, poi in via Flumendosa. I due giovani hanno tentato in tutti i modi di seminare la volante infilandosi anche in Canudo Ricciotto, una strada sterrata che in quel momento era percorsa da numerosi ciclisti e pedoni. Ma nemmeno questa condizione ha fatto demordere i due ragazzi che hanno continuato a correre a tutto gas zigzagando tra le persone mettendo a serio pericolo l’incolumità di queste ultime.



La fuga dei due ragazzi è terminata però proprio sulla strada sterrara: il fondo disconnesso infatti gli ha fatto perdere il controllo dello scooter e sono caduti. Hanno cercato inutilmente di continuare a scappare a piedi ma sono stati fermati dalla polizia.



Il 17enne alla guida del ciclomotore era in possesso di 2,17 grammi di marijuana, confezionata in una bustina di cellophane trasparente e 17 banconote da cinquanta Euro per la somma totale di 850 euro provento dello spaccio. Nello scooter invece erano nascosti altri 122,37 grammi di droga divise in piccole confezioni.



Il minore che era alla guida è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, ricettazione del motociclo, ricettazione della targa del motociclo e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del sostituto procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, Anna Carbonara, il 17enne è stato accompagnato presso il Cpa di Lecce in attesa della udienza di convalida. E di più: al 17enne è stata elevata anche una sanzione perché alla guida senza patente mai conseguita.

Il compagno di avventura invece è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso e resistenza a pubblico ufficiale e affidato ai genitori.

