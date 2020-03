Coronavirus, dal mercato ortofrutticolo ai vaccini: ecco cosa è vietato e cosa si può fare. Tutte le informazioni utili, comune per comune

Sospese

Dai vaccini ai più piccoli alle pratiche di ogni giorno, presso questo o quell'ufficio pubblico. Comuni e istituzioni del territorio pugliese si stanno organizzando per fornire ai cittadini le risposte e gli aiuti di cui hanno bisogno. Qui di seguito troverete le indicazioni trasferite dagli enti pubblici e raccolte dalla redazione fino a questo momento, per orientarvi nella straordinarietà di questi giorni di emergenza da coronavirus rispettando in pieno le indicazioni contenute nell'ordinanza della Regione e nel decreto del Governo per il contenimento del contagio.- dal 9 marzo di tutte le attività ambulatoriali di Chirurgia in tutte le sedi aziendali;- dal 10 marzo delle attività del Laboratorio di Patologia Clinica dell’ospedale Vito Fazzi rivolte a pazienti esterni.I cittadini possono rivolgersi alle altre strutture aziendali;- dal 10 marzo al 15 marzo per le attività delle commissioni invalidi civili- dal 10 marzo al 15 marzo per le attività di vaccinazione, fatte salve le urgenze.Sono bloccati fino al 31 marzo in tutta la regione:- i ricoveri programmati,- le visite ambulatoriali;- gli esami diagnostici e operativi;- gli esami di laboratorio;- i day service, non urgenti;- chiusi i Cup, con eccezione del pagamento ticket per le urgenze;- sospesa l’attività intramoenia.Sono invece garantiti:- i piani terapeutici;- la somministrazione farmacologica;- i controlli post chirurgici;- la dialisi;- le prestazioni oncologiche e chemioterapiche;- la radioterapia;- le pet-tac;- le donazioni di sangue.Ci si deve recare presso gli uffici «solo ed esclusivamente per questioni urgenti e non rinviabili». L'ingresso sarà consentito un utente alla volta, si dovrà attendere in coda il proprio turno, mantenendo la distanza minima di un metro e mezzo dai presenti, evitando raggruppamenti.Tutti gli uffici sono contattabili mediante mail, PEC o telefono fisso i cui riferimenti sono presenti sul sito internet del comune www.comune.lecce.it.Gli uffici non potranno rimanere aperti oltre l’orario programmato anche nel caso si verificassero forti code agli sportelli. Gli esclusi avranno la priorità nel giorno seguente da concordare con il personale dell’ufficio interessato.COMUNE DI NARDòA partire da oggi si potrà contattare ogni servizio comunale attraverso i numeri di telefono 0833/838434 - 422 - 275 (Welfare), 0833/838423 - 435 (Ambito Sociale Territoriale n. 3), 0833/838336 - 337 - 334 - 352 (Tributi), 0833/838236 - 220 (Lavori Pubblici), 0833/838252 - 221 (Urbanistica), 0833/838260 (Ambiente) oppure scrivendo agli indirizzi di posta elettronica disponibili sul sito www.comune.nardo.le.it.Sino al 3 aprile, quindi, l’accesso al pubblico in tutti gli uffici comunali sarà limitato.Il comune ha sospeso i mercati settimanali del venerdì e della domenica fino alla data del 3 aprile (incluso).Rinviata al 1 maggio la festa di San Giuseppe.Sospeso il mercato settimanale di martedì 10 marzo.Istituito lo sportello anti panico, con supporto psicologico per i cittadini. (Maggiori dettagli a breve, ndr)Recarsi allo sportello solo se strettamente necessario.Su AQPf@cile, lo sportello on line di Acquedotto Pugliese, sono disponibili nuovi servizi: oltre alla fatturazione on line, alla domiciliazione bancaria e alla consultazione di tutte le bollette, è possibile richiedere un nuovo allaccio, modificare il proprio contratto e richiedere la voltura. Per accedere basta registrarsi su www.aqpfacile.it. Dopo l’accesso, associando il Codice Cliente e il Codice Fiscale presenti in bolletta, è possibile navigare all’interno della sezione interamente dedicata e scegliere fra i numerosi servizi a disposizione. In alternativa, è possibile navigare dal menù nei servizi che non richiedono un Codice Cliente.Qualora sia strettamente necessario recarsi presso l’ufficio commerciale territoriale, Acquedotto Pugliese raccomanda il servizio “Salta la coda” per la prenotazione dell’appuntamento mediante: il numero verde 800.085.853; l'app CodaQ; il sito webapp.codaq.it.Niente mercato fino al 3 di aprile.