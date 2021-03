Controlli nei bar degli ospedali: chiuso Tricase. Irregolarità in uno su tre, sanzioni a Gallipoli e Copertino

Controlli a tappeto nei bar degli ospedali pugliesi. Nel Salento chiuso il bar dell'ospedale di Tricase, dove mancavano i servizi destinati ai dipendenti.

Violazioni minori tipo mancanza di tracciabilità degli alimenti sono stati riscontrati a Gallipoli. Mancanza di licenza invece nel nosocomio di Copertino.

Alcune situazioni rilevate dai Carabinieri Nas - si legge in una nota del comando regionale - hanno evidenziato alimenti in stato di alterazione, invasi da muffe e scaduti di validità, ma anche locali mantenuti con sporcizia pregressa e servizi igienici con rubinetteria e sanitari ossidati e con presenza di stratificazione di calcare.

Sospensione dell'attività come detto presso il presidio ospedalierio di Tricase a causa di gravi inadeguatezze strutturali e igienico-sanitarie.

Ma i controlli hanno dato risultati analoghi in tutta Italia. In un bar su 3 all'interno degli ospedali italiani sono state riscontrate irregolarità. È quanto hanno accertato i Carabinieri del Nas in una serie di ispezioni nelle strutture sia pubbliche sia private per verificare la sicurezza di cibi e bevande in vendita e il rispetto delle normative anti Covid. I controlli hanno riguardato 382 tra bar e servizi di ristoro e in 132 casi sono state individuate irregolarità. Dieci persone sono state denunciate per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e per violazioni della sicurezza dei luoghi di lavoro. 128 invece le sanzioni amministrative, per complessivi 125mila euro.