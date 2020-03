Controlli anti Covid-19: chiusa una sala da gioco

Polizia locale e Protezione Civile al lavoro con una specifica attività di controllo dei locali pubblici e di informazione ai passeggeri di ritorno dalle zone rosse, in seguito all'attivazione del Centro operativo comunale da parte del Sindaco Carlo Salvemini, dopo all'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 in materia di Covid19 e dell'Ordinanza della Regione Puglia sulle misure di contenimento del contagio.

In mattina gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a verificare la chiusura delle sale da gioco di Via 95° Reggimento Fanteria, Viale della Libertà, Via Merine e Via d'Annunzio. I primi tre locali sono risultati regolarmente chiusi, mentre nel terzo caso si è reso necessario intimare la chiusura al titolare.

Gli agenti della municipale e la protezione civile hanno effettuato anche un controllo presso il mercato domenicale di Coldiretti in piazza Ludovico Ariosto, dove, nonostante la scarsa presenza di clienti, si invitavano gli operatori commerciali al rispetto della distanza precauzionale di un metro per il contenimento del contagio.

Infine il Coordinamento di Protezione Civile ha attivato un servizio permanente di informazione dei passeggeri in arrivo a Lecce attraverso un presidio fisso del piazzale antistante l'ingresso della Stazione ferroviaria e del Piazzale Carmelo Bene, ex Boro Boario, Terminal Bus degli autobus di linea, con l'impiego di due turni di otto volontari che informeranno sull'obbligo di quarantena e daranno tutte le indicazioni utili per comunicare la presenza sul territorio regionale alle autorità sanitarie. Ultimo aggiornamento: 18:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA