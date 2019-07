Perdono il controllo e finiscono con l'auto contro un muretto: grave un ragazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non erano ancora le 7 quando si è verificato un grave incidente stamattina sulla Galatina-Copertino. Un'auto con quattro persone a bordo è finita contro un muro di recinzione. L'impatto è stato violento. Un giovane di 23 anni, di Galatina, è stato ricoverato in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce, ma non è in pericolo di vita. Era seduto sul sedile posteriore. Gli altri tre occupanti della vettura non sembrano aver riportato ferite.Pare che sia esploso uno pneumatico e che, quindi, il conducente abbia perso il controllo della macchina andando a colpire prima un palo della luce e poi il muro.I soccorsi sono stati immediati. Un ambulanza del 118, proveniente da Galatina, ha trasportato il giovane ferito a Lecce. Sul posto son intervenuti gli uomini del Commissariato di Galatina e della Polizia Stradale.