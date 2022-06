Cocaina e hashish: controlli e arresti nel Sud Salento

Nell’ambito dei controlli ad apio raggio, i Carabinieri della Compagnia di Tricase, hanno dato vita a un servizio coordinato di presidio del territorio con l'ausilio degli Elicotteri di Bari Palese.

I militari hanno deferito in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti R. A., 59enne, che a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 3.50 grammi di “cocaina“, 1,20 grammi di “eroina“, un bilancino di precisione perfettamente funzionante; stessa sorte è toccata a C. A., 34enne, trovato in possesso di 5.53 grammi di “cocaina”, un barattolo in vetro contenente 5,20 grammi di “marijuana”, un barattolo in plastica con 2,20 grammi di “hashish” e un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

Denunciato anche per possesso di stupefacenti per uso personale un 41enne, che in seguito a una perquisizione personale, è trovato con 0,22 grammi di “hashish”, 0,12 di “marijuana” e una piantina essiccata di marijuana.