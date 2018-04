La Cassazione ribalta il Riesame: niente carcere per i Coluccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Cassazione annulla l'ordinanza di carcerazione nei confronti dei fratelli Antonio e Michele Coluccia, 60 e 58 anni, entrambi di Noha (frazione di Galatina), e di Giuseppe Salvatore Fiorito, 52 anni, di Cutrofiano. Era stato il Tribunale del Riesame, su richiesta della Procura, a disporre la custodia cautelare dopo che, nell'ambito dell'operazione "Contatto", per i tre era stata rigettata l'ipotesi del carcere da parte del gip. A pesare nella decisione della Cassazione il fatto che l'ordinanza del Riesame era stata emessa da un collegio in composizione diversa rispetto a quello davanti al quale si era svolta l'udienza. Provvedimento annullato, dunque, e rinvio di nuovo al Riesame per una nuova decisione. I Coluccia e Fiorito, in ogni caso, hanno atteso da uomini liberi la sentenza della Cassazione. I Coluccia sono considerati, nell'ambito dell'operazione, i riferimenti della criminalità.L'operazione "Contatto" è quella che vede, tra gli indagati, anche l'ex assessore ai Servizi sociali e vicesindaco del comune di Sogliano Cavour, Luciano Magnolo: è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.