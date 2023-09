Casarano, scontro in centro: auto contro le vetrine di un negozio e una concessionaria

Impressionante incidente nel primo pomeriggio a Casarano all'incrocio tra via Carlo Magno e via delle Industrie. Coinvolte due auto, una Land Rover e una Fiat 500, in un violento tamponamento. Entrambe le vetture transitavano in via Carlo Magno, direzione via Nardò.

Le ricostruzioni

A quanto sembra dalle prime ricostruzioni, una delle due auto sarebbe stata scaraventata contro un negozio di abbigliamento, rompendo la vetrina, mentre l'altra, nel proseguire la corsa, sarebbe finita contro la concessionaria Renault, distruggendo una delle vetrine.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili urbani, medici del 118 e vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare la portiera della Fiat rimasta incastrata a causa dell'urto.

Le fue donne coinvolte, M.P., 32 anni, e L.C., 60 anni, entrambe del posto, sono state trasportate ai pronto soccorso rispettivamente di Casarano e Gallipoli. Non sono in pericolo di vita.