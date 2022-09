Carne halal nel menu della mensa della scuola per i bambini musulmani: arriva l'ok dalla Asl. Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della Asl ha dato il via libera all'inserimento della carne halal, purché certificata, nelle tabelle dietetiche delle mense scolastiche per gli alunni di religione musulmana che ne faranno richiesta.

L'assessora alla Pubblica Istruzione



«All'avvio del servizio mensa, lunedì 26 settembre, nel menu delle mense delle scuole comunali cittadine – dichiara l'assessora alla Pubblica Istruzione Fabiana Cicirillo – le famiglie musulmane che ne avranno fatto richiesta potranno trovare la carne halal. Come avevamo detto, la procedura amministrativa è stata completata, la Asl che stila le tabelle dietetiche che il Comune adotta si è pronunciata favorevolmente all'inserimento della carne halal certificata e, quindi, procediamo all'implementazione nel menu. A Lecce siamo attenti alle esigenze che ci pongono le famiglie e cerchiamo di dar seguito a tutte».