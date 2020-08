Lo prendono a bastonate, lo lasciano in una pozza di sangue e vanno al bar a bere una birra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo prendono a bastonate fino a farlo svenire e, all'arrivo, i carabinieri e il personale del 118 lo trovano vicino casa, incosciente, riverso in una pozza di sangue. E' accaduto a Supersano lunedì sera, quando i militari dell'Arma, stazione di Ruffano, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo e una donna, 46 anni lui, 43 lei che dopo aver picchiato a sangue una persona, erano al bar di una stazione di servizio, tranquilli, a sorseggiare una birra.La donna conviveva con il 62enne e, stando alle testimonianze rese dai vicini, non sarebbe nemmeno stata la prima volta che si verificavano, in quella casa, liti violente. All'ultima, ha partecipato anche un amico della donna, entrambi di Aradeo, con l'esito di cui rendiamo conto. La vittima è stata accompagnata all'ospedale di Casarano, non è in pericolo di vita, ma ha rimediato diverse fratture, anche alle costole.