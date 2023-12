Intimo rosso a Capodanno, ecco i capi più richiesti a Lecce: lingerie e boxer. Il viaggio tra i negozi

La tradizione di indossare biancheria intima rossa a Capodanno ha radici che affondano nella storia e nelle credenze legate al colore stesso. Il rosso è stato storicamente associato a vari significati in diverse culture. È spesso considerato un colore simbolico di passione, energia, vitalità e fortuna. L'usanza di indossare biancheria intima rossa a Capodanno è particolarmente diffusa in alcune regioni dell'Italia e in altri paesi latinoamericani. La scelta del rosso come colore da indossare, in particolare a Capodanno, è connessa a diverse credenze, la prima tra queste è quella che possa portare fortuna e prosperità. Il tutto è proiettato nell'anno a venire, in cui si ripongono sempre grandi speranze.

Non manca però anche il risvolto legato alla sfera legata all'amore e alla passione, visto che il rosso è strettamente associato a questi aspetti. Si ritiene che la biancheria rossa possa aiutare a attrarre amore e romantico interesse nel corso dell'anno. Questa pratica è diventata una tradizione radicata in alcune comunità, anche come augurio rivolto al futuro, concentrandosi sull'amore, sulla fortuna e sul successo. Tuttavia, è importante notare che questa abitudine è più una tradizione popolare e superstiziosa che non ha naturalmente alcuna base scientifica, ma viene mantenuta e riproposta per il suo significato simbolico e per il divertimento che legato al Capodanno. Si tratta ormai di goliardia, ma anche di moda e i principali marchi di intimo, puntualmente, lanciano alcuni capi ad hoc per questa particolare notte. In queste ultime ore di shopping, sono in particolare le donne ad andare a caccia di un indumento a tema. Qualcuno il rosso lo ha trovato sotto l'albero, come regalo, proprio in vista della seconda tappa delle festività, dopo il Natale.

I commenti dei negozianti

«Ovviamente vanno a ruba i completi intimi di colore rosso, ma non sempre ci si attiene al monocolore. Sono molto graditi i dettagli gioiello, grazie all'inserimento di punti luce o catenine che vanno ad impreziosire l'indumento, che può contare anche su un abbondante utilizzo di pizzo», spiega una commessa di un negozio specializzato.

«Completi e body su sono i più gettonati dall'universo femminile, particolare attenzione anche alla sfera della seduzione, non c'è infatti grande offerta per capi comodi, ma spesso si tratta di lingerie particolare», spiega un'altra dipendente di un negozio.

«Attenzione però perché non sono solo le donne alla ricerca dell'intimo femminile - va avanti - ma ci sono anche gli uomini che cercano principalmente un boxer di colore rosso, da indossare per questa notte speciale». Difficile variare sul tema, in questo caso. E come alternativa al solito capo intimo c'è spazio anche per le calze di colore rosso sempre più gettonate. Sia per lui che per lei particolare attenzione anche alla nuance: «Il più delle volte - raccontano - si predilige una diversa gradazione di rosso, magari tendente al bordeaux, in modo che questo capo possa essere utilizzato anche durante il corso dell'anno e non solo nella notte di Capodanno». Tinte più sobrie, dunque, da poter abbinare anche ad altri abiti e occasioni. Giusto per non sprecare denaro. Specie nel caso in cui si scelga di acquistare un capo meno dozzinale.

Insomma: fortuna, prosperità, amore e passione, sono questi i motivi che spingono molte persone a continuare la tradizione che, un po' come le lenticchie e il cotechino, gli acini d'uva e le bollicine da stappare a mezzanotte in punto, fa parte ormai del nostro bagaglio culturale.