Caos al pronto soccorso, uomo immobilizzato con lo spray urticante: utenti sgomberati

Caos in mattinata al Pronto soccorso di Gallipoli. Un uomo è stato ammanettato a un palo dopo un diverbio con un vigilantes e alcuni salnitari finito con il blocco dell'uomo con lo spray urticante.I locali sono stati sgomberati e l'uomo immobilizzato. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri per capire se arrestarlo.Il pronto soccorso invece è rimasto inagibile per oltre un'ora a causa del forte odore.