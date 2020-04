Distributore di cannabis, chiuso per 30 giorni: la decisione del prefetto

Ultimo aggiornamento: 13:07

Il distributore di cannabis light in piazza Sant'Oronzo è stato chiuso per 30 giorni su dagli agenti della Questura di Lecce e su disposizione del prefetto Maria Teresa Cucinotta.Lo scorso 3 aprile la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Polizia, infatti, ha contestato alla società Cannabistore srl, titolare del distributore, la violazione alle disposizioni contenute nel Decreto anticontagio da coronavirus.Il distributore, infatti, risultava aperto e, dunque, secondo la Questura, la società «effettuava apertura al pubblico tramite distributori automatici al dettaglio (forme speciali di vendita), diversa da quelle consentite». Quel giorno il distributore è stato chiuso in attesa dell’emissione del provvedimento di sospensione della licenza richiesto dalla Polizia alla prefettura.Ieri gli agenti hanno notificato a C.C., titolare della società, il provvedimento emesso dal prefetto che a disposto la chiusura dell’attività commerciale applicando la sanzione massima di 30 giorni.