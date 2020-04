Distributori di cannabis aperti? «Non sono essenziali»: la Questura chiede la sospensione della licenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli capillari e 86 persone sanzionate, 1202 esercizi commerciali ispezionati: è questo il bilancio delle attività di controllo dei poliziotti della Questura di Lecce , nell'ambito delle misure urgenti emanate dal Governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus . «La gran parte delle persone controllate - specificano da viale Marche - in questi nove giorni hanno circolato nel pieno rispetto della normativa in vigore». Ed è una buona notizia.Altre 86, invece, sono state sanzionate: la maggior parte perché viaggiavano in due a bordo di moto o motorini o in quattro a bordo di auto, violando le distanze di sicurezza per evitare il contagio.Oltre mille le attività commerciali controllate. Per due di esse la divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Lecce, ha contestato la violazione alle disposizioni contenute nei recenti decreti governativi, perché pur non rientrando fra le attività “essenziali”, continuavano a svolgere la loro attività. Si tratta di due distributori automatici in bustine monodose di “biomasse di canape (la cosiddetta cannabis light), uno riconducibile alla società “Cannabistore srl” con sede operativa a Lecce, in piazza Palio, e l'altro riconducibile alla società “Repubblica della canapa”, sempre a Lecce, all'angolo fra XXIV Maggio e via Di Casanello. Per entrambe le società, è stata chiesta al prefetto di Lecce l’emissione del provvedimento di sospensione della licenza.