Il fiuto del cane Iax fra i banchi di scuola: marjiuana abbandonata nei corridoi e due segnalazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono presentati a scuola accompagnati dal fido Iax, un cane addestrato per fiutare droghe di ogni tipo. E per i carabinieri di Santa Rosa, quartiere di Lecce , affiancati da quelli del Norm, sezione Rmb e dal Nucleo Cinofili di Modugno (Bari), il lavoro è stato semplice. Iax non sbaglia. E, infatti, ha subito scovato e indicato ai militari due studenti assuntori di marjiuana, segnalati quindi alla prefettura di Lecce per le formalità di rito.I controlli hanno interessato un istituto superiore del capoluogo salentino, nei corridoi del quale - forse intimoriti proprio dalla presenza di Iax - i carabinieri hanno rinvenuto anche sei grammi di marjiuana “abbandonati”, senza proprietario.