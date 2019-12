Con eroina e marijuana vicino a scuola, arrestato 31enne

Si aggirava nei pressi di una scuola quando i carabinieri lo hanno fermato per un controllo. Trovato in possesso di eroina e marijuana, è finito nuovamente agrli arresti Simone Rocco Cozza, 31enne di Casarano, accusato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

Sottoposto a perquisizione, il 31enne è stato trovato in possesso di droga e materiale utile per lo spaccio: tre involucri contenenti 5.42 grammi di eroina, poco meno di mezzo grammo di marijuana, un bilancino di precisione e una somma in contanti di 305 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. A casa c'era il resto: altri 2.66 grammi di marijuana. Ultimo aggiornamento: 13:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA