Spaccia in discoteca, preso giovane pusher

Ultimo aggiornamento: 13:38

Lo hanno arrestato in discoteca proprio mentre spacciava droga ai giovani del popolo della notte. Nella rete dei carabinieri di Castellaneta ( Taranto ) un 20enne barese, fermato in flagranza di reato con la contestazione di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato bloccato dai militari in un locale di Castellaneta Marina. Il ventenne è stato trovato in possesso di 22 dosi di cocaina, 10 grammi di ketamina, suddivisi in 53 dosi, e 19 pasticche di ecstasy per un peso complessivo di 11 grammi.I carabinieri hanno anche identificato cinque giovani consumatori di droga, immediatamente segnalati in prefettura. La droga è stata subito sequestrata, mentre il giovane barese, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Taranto in attesa di comparire dinanzi al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto.