© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura in mattinata sulla Lecce - Maglie dove un camion Iveco carico di conci per costruzione salendo dalla statale 16 per entrare a Maglie e diretto a Sannicola ha perso alcuni conci e ha colpito una 147 alfa Romeo e una golf tdi.Enorme lo spavendo per gli automobilisti ma per fortuna nessun ferito tra i due conducenti di Matino. Alla guida del camion invece c'era un conducente di nazionalità albanese. Sul poto sono arrivati i carabinieri di Maglie che hanno eseguito i rilievi del caso: il mezzo è risultato sprovvisto di assicurazione.