Lecce, auto si ribalta sui viali: paura in centro

Incidente pochi minuti fa sui viali cittadini a Lecce dove un'auto ha perso il controllo ribaltandosi nel traffico.

L'incidente è avvenuto lungo Viale Rossini, poco lontano dall'imbocco della superstrada per Maglie, in direzione di Viale Alfieri.

La dinamica

Per cause ancora da accertare, un'auto è uscita di strada, probabilmente in curva, andando a sbattere contro uno degli alberi che si trovano ai margini della carreggiata e si è ribaltata. Nonostante la paura, anche dei tanti automobilisti che a quell'ora percorrevano l'arteria, il conducente avrebbe lasciato il mezzo autonomamente.