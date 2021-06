Schianto all'incrocio, l'auto si ribalta: ragazza aiutata dai passanti

Auto ribaltata in pieno centro a Martano dopo che due auto, una Opel Corsa e una Mini Cooper, sono entrate in collisione. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata in via Mameli, una delle arterie principali del paese, che collega il centro con la vicina Borgagne.

Li schianto. Poi i soccorsi

A bordo dei due mezzi c'erano una donna che viaggiava sull'auto ribaltata, che è stata aiutata dai passanti ad abbandonare il mezzo, e tre ragazzi nella Mini che era diretta al mare. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente, sul posto l'ambulanza e i carabinieri. Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi.