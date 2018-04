Auto in fiamme: sette in pochi giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora due auto in fiamme nella notte a Carmiano. Salgono così a sette le autovetture distrutte dal fuoco in poco più di 2 mesi. I vigili del fuoco intervenuti ieri notte su via di VIttorio, dopo aver spento l'incendio, pare non abbiamo trovato tracce di liquido infiammabile e stracci imbevuto. Potrebbe trattarsi di cortocircuito anche se i carabinieri non escludono il dolo. I militari della locale stazione indagini e visionano le immagini delle telecamere vicine. Circa 20 giorni fa sulla stessa strada ignoti hanno dato alle fiamme l'auto di un giovane animatore.