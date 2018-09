Arraffa i gioielli ma viene bloccata: manette al centro commerciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensava forse di farla franca quando furbescamente, pensando di non essere vista, ha arraffato i gioielli che erano sul bancone. Invece le è andata male. Scoperta è stata bloccata, perquisita e denunciata. È accaduto oggi all’interno del negozio “La Gioielleria” del centro commerciale Mongolfiera di Surbo. Bloccata dai carabinieri M. F., 41enne di Copertino, è stata prima perquisita e poi denunciata per furto. La donna aveva arraffato monili per circa 1000 euro, e con una mossa repentina, li aveva fatti scivolare nella sua borsa, non senza però essere vista dal proprietario che ha immediatamente composto il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Surbo che hanno bloccato la donna e hanno restituito la refurtiva al proprietario.