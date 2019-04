Torna a casa ubriaco e si scaglia con un coltello contro moglie, suocera e cognata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARADEO – Torna a casa ubriaco e impugna un coltello da cucina ferendo moglie, suocera e cognata. Quest'ultima è stata costretta a ricorrere alle cure mediche a causa di un profondo taglio alla mano sinistra.L'aggressore è il 39enne Christoph Edler Von Hoeble, residente ad Aradeo, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione del paese in collaborazione con la Compagnia di Gallipoli.Tutto è accaduto nel cuore della notte quando l'uomo, rientrato in casa in stato di ebbrezza, si è scagliato contro le tre donne.