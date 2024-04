Angelo De Donatis, cardinale salentino, nominato penitenziere maggiore dal Papa

Papa Francesco ha nominato penitenziere maggiore il cardinale Angelo De Donatis, finora vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e arciprete della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano.

Chi è Angelo De Donatis

De Donatis, 70 anni, originario di Casarano (Lecce), era stato nominato dal Papa suo vicario generale per la Diocesi di Roma il 26 maggio 2017 - succedendo al cardinale Agostino Vallini dimessosi per raggiunti limiti di età -, dopo essere stato per un anno e mezzo, dal 14 settembre 2015, vescovo ausiliare di Roma, incaricato per la formazione permanente del clero, una novità assoluta. E' stato creato cardinale dal Pontefice nel Concistoro del 28 giugno 2018, con il titolo presbiterale di San Marco, la parrocchia di cui era stato parroco fino a tre anni prima. Nella carica di penitenziere maggiore, De Donatis sostituisce il cardinale Mauro Piacenza, che svolgeva questo incarico dal 2013 e che il prossimo settembre compirà 80 anni.