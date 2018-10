Allarme meteo nella notte: allagamenti e danni in tutto il Salento. Straripa il torrente Asso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme meteo questa notte nel Salento. Circa cento le chiamate per allagamenti di cantine, garage e abitazioni al piano terra arrivate al comando dei vigili del fuoco.Le zone più colpite sono state Galatina, Sogliano, Cutrofiano, Taviano, Racale, Matino, Ugento e San Nicola ma allagamenti nelle strade e nelle piazze si sono registrati anche Copertino. A Galatina sindaco e comandante dei vigili stanotte sono stati in giro per le situazioni più critiche nel comune dove sono crollati muri e il torrente Asso è esondato. Lo stesso Asso lungo il suo percorso fino alla periferia di Nardò ha allagato campagne e strade.