"Attenti ai gatti": da Alezio arrivano i cartelli per la sicurezza dei felini

Rallentare per la sicurezza dei gatti. I gatti della colonie feline sono patrimonio cittadino, posti sotto la tutela del sindaco ed hanno diritto a ricevere alimentazione riparo e cure. Questo e tanto di più si legge in un cartello che il Comune di Alezio ha installato nei pressi del parco Don Tonino Bello. Se è vero che il grande Gandhi disse che la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali, l'iniziativa degli amministratori aletini , sindaco Andrea Barone in primis, è davvero da elogiare e prendere come esempio.

«L'amministrazione comunale di Alezio dice il sindaco - su iniziativa dell'assessore all'ambiente Eleonora Romano, continua nella sua azione di tutela e attenzione nei confronti dei nostri amici animali». Nel cartello si legge ancora: Sono protetti dalla legge ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat salvo interventi autorizzati dal Comune e dai servizi veterinari della Asl nell'interesse della tutela dei cittadini e degli animali stessi. Per garantire il loro benessere è vietato somministrare farmaci o dar da mangiare ai gatti se non sotto la stretta osservanza di chi gestisce la colonia. In cado di inosservanza, il comune procederà ai sensi della legge Regionale 2/2020. Grande esempio di civiltà.



Ultimo aggiornamento: 12:25

