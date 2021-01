Aggressione a sfondo razziale nei confronti di un senegalese: scarcerati i due giovani di Casarano finiti in manette

Sono stati scarcerati e adesso hanno l'obbligo di presentarsi alla Polizia dalle 7 alle 21 per l'obbligo di firma i due giovani di Casarano arrestati l'altra sera per aver aggredito un senegalese fuori da un supermercato della città.

«I negri di m.... se ne devono andare»: aggrediscono fuori dal market un giovane di colore, “salvato” dai clienti e da un vigile urbano. Due arresti

Avrebbe dovuto tenersi oggi l'udienza del processo per direttissima, che si terrà invece il 14 gennaio per decisione del giudice Valeria Fedele che ha anche disposto la revoca degli arresti in carcere. Gli avvocati che rappresenteranno in aula i due giovani sono Cosimo D'Agostino e Attilio De Marco.

