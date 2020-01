Aggredisce il padre e appicca il fuoco vicino a una bombola: paura nella notte

COPERTINO – Ha dato fuoco ad alcuni indumenti vicini ad una bombola di gas ed ha minacciato di fare saltare tutto in aria: terrore nella nottata a Copertino, dove i carabinieri sono riusciti a evitare la tragedia.

Un uomo del posto, intorno alle 2 di questa notte ha infatti aggredito il padre, minacciandolo di fare esplodere l’abitazione. Dalle parole è passato ai fatti, incendiando alcuni indumenti in prossimità dell'erogatore del gas.



Bloccato dai carabinieri, l'uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Lecce. Il padre è stato portato al pronto soccorso con una serie di escoriazioni ed ematomi.



Un episodio analogo, solo poche ore prima si era verificato a Nardò, dove un uomo minacciava di farla finita e aveva riempito la sua abitazione di gas con l'intento di farla saltare in aria.