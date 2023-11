In aeroporto a Brindisi addio alla “Kiss&Fly” per taxi e navette provenienti da Lecce, dal Salento e dal resto della Puglia. In altre parole, niente più tolleranza di 15 minuti per i mezzi di trasporto non di linea nella zona degli arrivi e delle partenze dell'ex “Papola Casale”, a esclusione delle auto private che potranno continuare a beneficiare del ”via libera” temporaneo. Di contro un ticket da 5 euro per ogni “auto bianca” o navetta a noleggio con conducente che giungono in aeroporto e accedono all’area destinata al carico e scarico dei passeggeri, in prossimità degli ingressi dello scalo. Un cambio di rotta da parte di Saba, la società che gestisce i due parcheggi ufficiali per conto di Aeroporti di Puglia, che sarebbe entrato in vigore già da fine ottobre. «E senza alcuna comunicazione ufficiale o nota di servizio» denunciano i tassisti leccesi per voce di Cristian Quarta, vicepresidente regionale dell’Unione Radiotaxi d’Italia (Uri).

Il ticket da 5 euro per ogni ingresso in aeroporto

A sollevare la questione nei giorni scorsi sono stati proprio alcuni titolari leccesi di licenza per i taxi, al rientro da una corsa diretta in aeroporto. «I colleghi sono partiti da Lecce per accompagnare i clienti al Papola Casale - ricostruisce la vicenda il rappresentante regionale della categoria - E come di consueto hanno imboccato la corsia che consente a chiunque, auto private, taxi e ncc, l’ingresso e la permanenza nell’area arrivi e partenze dell’aeroporto per un tempo massimo di 15 minuti». Ma all’uscita - esattamente dopo 13 minuti, come certifica anche il ticket di pagamento rilasciato al tassista- l’addetto al servizio nei pressi della sbarra ha comunicato il cambio di regole. Il pagamento della tariffa da 5 euro, dunque.

Un aggiornamento delle condizioni che, come si diceva, è valido per i mezzi non di linea che raggiungono l’aeroporto da tutta la regione. A esclusione dei taxi e delle navette che operano nella città di Brindisi e per i quali la tolleranza resta. E ciò in funzione dell’articolo 2 delle legge quadro che stabilisce che il servizio taxi è obbligatorio nel territorio comunale e/o comprensoriale. La stessa legge, inoltre, disciplina e informa che le aree comprensoriali sono stabilite dai Comuni in collaborazione con le regioni.

Caos e lunghe code in arrivo e in partenza: la stretta

Sino a questo momento, tuttavia, la “Kiss&fly” era garantita a tutti senza alcuna distinzione territoriale. Ora alla base della modifica alle regole d’accesso ci sarebbe ragioni legate al transito dei mezzi di sicurezza. Secondo quanto si apprende dagli addetti ai lavori del “Papola Casale”, negli ultimi mesi proprio nei pressi della zona dedicata agli arrivi e alle partenze si sarebbero registrate spesso lunghe code e caos. E la stessa corsia utilizzata alle forze dell’ordine e dai mezzi di soccorso spesso risulterebbe occupata da taxi e navette in attesa. Da qui la necessità di mettere ordine nel piazzale dell’aeroporto e limitare al minimo l’utilizzo del percorso “preferenziale” a vantaggio della sicurezza, disincentivando gli ingressi attraverso l’introduzione del pedaggio.

Una giustificazione parziale e non ufficiale che i tassisti salentini mal digeriscono. «I passeggeri che partono o arrivano all’aeroporto di Brindisi - attacca Quarta - provengono in prevalenza dalla provincia di Lecce. E i turisti che atterranno al Papola Casale nella maggior parte dei casi hanno come destinazione finale proprio il Salento. Sono le statistiche a confermare questo trend. Questa decisione, invece, punta proprio a tagliare fuori i tassisti leccesi e gli operatori provenienti dalle altre province. Penso anche a Taranto, per esempio».

Dunque l’affondo: «Chiediamo che chi ha la competenza per intervenire, enti e istituzioni tutte, lo faccia in fretta. Brindisi è il nostro aeroporto e chiediamo parità di trattamento con gli altri colleghi. È inaccettabile subire tale discriminazione. Gli utenti continuano a lamentare la mancanza di trasporti da e verso lo scalo. E non credo che la soluzione sia quella di prevedere ulteriori aggravi di costi a carico dei pochi operatori che garantiscono il servizio».

