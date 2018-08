© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è spento nella notte Salvatore Meleleo, ex parlamentare democristiano ed ex sindaco di Lecce, che aveva festeggiato da poco i suoi 89 anni.Politico democristiano di lunga data e ufficiale medico in seno all’Esercito Italiano, è stato sindaco di Lecce dal luglio 1977 a maggio 1983. Il successo da amministratore gli era valso la promozione in Parlamento, dove ha ricoperto prima il ruolo di deputato per tre legislature, poi quello di senatore dal 2001 al 2006. L’ultima esperienza nella Casa della Libertà, dopo essere diventato a Lecce il riferimento di Pier Ferdinando Casini quando nel 1994 nacque il CCD.Ma Meleleo fu anche un imprenditore lungimirante: proprio dalla fada della sua Corigliano veniva infatti la prima acqua minerale del Salento: la Eureka.Tra coloro che lo hanno salutato pubblicamente in queste ore c'è Ettore Bambi, che in un post lo ricorda così: