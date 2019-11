Salumiere accoltellato a Lecce: l'aggressione all'ora di chiusura

Ultimo aggiornamento: 21:14

Paura questa sera averso l'ora di chiusura dei negozi, nella salumeria Levoni di viale Marche, di fronte all'ufficio postale. Due uomini hanno fatto irruzione e ferito il proprietario con un colpo di coltello a un fianco. L'uomo, 48 anni, appartenente alla famiglia di origini albanesi che da un decennio gestisce quella salumeria, è stato trasportato in codice giallo da un'ambulanza del 118, nell'ospedle Vito Fazzi".Secondo la prima ricostruzione raccolta dai poliziotti delle Volanti, si è trattato di una rapina non andata a segno: i malviventi prima di ferire il salumiere hanno fatto una richiesta esplicita: dacci i soldi oppure da mangiare. E al rifiuto del commercinate lo hanno accoltellato.La polizia sta raccogliendo testimonianze ed è inoltre impiegata su altri due fronti: capire se il ferito sia in grado di riferire ciò che gli è accaduto e cercare gli impianti di videosorveglianza che possano avere registrato l'aggressione.