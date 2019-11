La rissa finisce nel sangue: 27enne accoltellato

LECCE – Rissa finita con un accoltellamento nel cuore della movida leccese. Un giovane è infatti finito al pronto soccorso con una ferita da taglio al braccio. L'episodio pisodio si è verificato intorno alle 2 di sabato notte in piazzetta Santa Chiara.

L'accoltellamento è avvenuto a seguito di una lite tra ragazzi.



La vittima è un 27enne, C.G., accompagnato al Fazzi per le cure del caso.



Alleratati da una donna sono giunti sil posto i carabinieri che ora indagano per trovare i responsabili, attraverso le testimonianze e i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza installate nel centro cittadino. Ultimo aggiornamento: 11:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA