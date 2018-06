A San Cataldo 108 saluti al sole per la giornata dello yoga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Anche a Lecce si è celebrata la giornata internazionale dello yoga, in occasione del solstizio d’estate. Appassionati della disciplina si sono ritrovati a San Cataldo, in riva al mare, alle prime luci dell’alba: 108 saluti al sole, nel cuore del Salento, come in tutto il mondo, in orari diversi per ovvie ragioni, stava avvenendo.Era la prima alba d’estate. Ci ha pensato Kamal Fanibanda, insegnante di Yoga inglese ma di origini indiane che ha studiato in India e vive ormai da tempo a Lecce e che organizza per tutta l’estate appuntamenti e ritrovi all’insegna della disciplina che connette corpo e mente. Appuntamento alle 3.45 per ritrovarsi poi a San Cataldo alle 4.10 e attendere l’alba alle 5.18. Un solo impegno è stato richiesto a tutti i partecipanti: dedicare la pratica a qualcuno, qualcosa, o semplicemente a sé stessi per un motivo in particolare.Praticare 108 saluti al sole significa celebrare la luce che dona vita: è una dedica e un ringraziamento che ha effetti benefici indiscussi. Gli esperti sostengono che migliori la circolazione del sangue, rafforzi il corpo e la mente, aiuti a combattere l’insonnia e abbia effetti importanti anche sull’ansia e lo stress.Sono previsti appuntamenti anche nel centro storico del capoluogo salentino.