non si sposeranno più. Ad annunciarlo sono alcuni siti di gossip che stanno facendo rimbalzatre la notizia sui social, diventata virale come non mai. E intanto laha resoil suo profilo. La colpa sarebbe dell'subita dalla coppia in questi giorni, tra accuse, montature e retroscena gossippari.Il matrimonio dell’anno si sarebbe dovuto tenere a, una location molto esclusiva in provincia di. Con filmati e foto ceduti in esclusiva ae probabilmente pattuiti per cifre da capogiro, un po' come fu per le nozze di Valeria Marini da cui i paparazzi vennero tenuti alla larga.Tanto che proprio durante la trasmissione “Live – Non è la D’Urso”, l’impegnatissima conduttrice Mediaset aveva sentito al telefono il futuro sposo, che per giustificare la sua assenza aveva parlato degli accordi con “Verissimo”, programma condotto da Silvia Toffanin. L’account social del programma, però, aveva provveduto prontamente a smentire l’imprenditore, con un post in cui si legge: “Come già detto, durante l'intervista con @pamelaprati, non esiste nessun vincolo che impedisca al signor Marco Caltagirone di mostrarsi ovunque voglia con immagini o video presenti, passati e futuri. Anche noi non vediamo l'ora di conoscerlo! #Verissimo”.